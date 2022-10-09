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Trafikte tartıştığı sürücülerin üzerine baltayla yürüdü

İstanbul Büyükçekmece'de trafikte yol verme nedeniyle tartışan bir sürücü, otomobilinden çıkardığı balta ile diğer sürücülerin üzerine yürüdü, bir otomobilin camlarını kırdı.

Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar - 17:29
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Trafikte tartıştığı sürücülerin üzerine baltayla yürüdü

Trafikte tartıştığı sürücülerin üzerine baltayla yürüdü
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Perşembe günü Mimaroba Mahallesi'nde, otomobiliyle seyir halinde bulunan sürücü, yol verme yüzünden K.Y. isimli sürücü ile tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüdü.

Sürücü otomobilinden balta alarak K.Y.'nin üzerine yürüdü. Sürücünün elindeki baltayı gören K.Y., otomobilini bırakarak olay yerinden uzaklaştı. Ancak öfkeli sürücü elindeki balta ile K.Y.'nin otomobilinin camlarını kırdı.

Kavgaya müdahale eden başka bir sürücüyü de hedef aldı

Elindeki balta ile otomobiline binen sürücünün önü bu kez başka bir sürücü tarafından otomobille kesildi. Tekrar elinde baltayla otomobilinden inen saldırgan, önünü kesen sürücünün üzerine yürüdü. Sürücüler arasında bir süre gerginlik yaşandı.

Tekrar otomobile binen saldırgan, olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Bu sefer de manevra yaparken, otomobili tartıştığı sürücünün üzerine sürdü. Sürücü kaçarak otomobilin altında kalmaktan kurtuldu.

3 sürücü de serbest bırakıldı

Olayı görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, sürücüleri emniyete götürdü.

Tarafların, baltalı saldırganın zararları karşılayacağını söylemesi üzerine uzlaşarak şikayetçi olmadıkları öğrenildi. Bunun üzerine polis 3 sürücüyü de serbest bıraktı.

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