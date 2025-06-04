Trafikte yangın! Tüplerle müdahale edildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Trafikte yangın! Tüplerle müdahale edildi

Düzce Kızılay Kavşağı’nda seyir halindeki otomobilin motoru alev aldı. Yangın sebebiyle otomobil trafiği tek şeritte düşürdü. Yangın vatandaşların müdahalesi ile söndürüldü.

Olay Düzce Kent Merkezi Kızılay Kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre seyir halinde kavşağa gelen ve kavşakta ışık bekleyen otomobilin motor kısmından dumanlar yükseldiğini gören sürücü araçtan inip kontrol etmek istedi.

Trafikte yangın! Tüplerle müdahale edildi

Sürücünün kaputu kaldırmasıyla alevlerin yükseldiğini gören vatandaş yangın söndürme tüpüyle alevleri söndürmek istedi. Çevredeki vatandaşların da yardımıyla motordan çıkan alevler diğer sürücülerin yangın tüplerini getirmesiyle söndürüldü.

Yangın sebebiyle otomobil trafiği tek şeritte düşürürken araç bölgeden çekici ile kaldırıldı.

Trafikte yangın! Tüplerle müdahale edildi

Trafikte yangın! Tüplerle müdahale edildi

Trafikte yangın! Tüplerle müdahale edildi

Trafikte yangın! Tüplerle müdahale edildi

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