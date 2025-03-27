Trafikte ağır cezalar geliyor! Tam tamına 250 bin TL

Dün Meclis'te kabul edilen ve emekli bayram ikramiyesini de kapsayan Torba Yasa, trafiğe çıkanları yakından ilgilendiren önemli düzenlemeler içeriyor. Yasanın yürürlüğe girmesiyle, yetki belgesiz taşımacılık, güvenlik önlemlerine uymama, kaçak yolcu taşımacılığı ve çevreyi ihlal gibi konularda idari para cezaları artırılarak daha güvenli bir sistemin oluşturulması hedefleniyor.

Trafik'te sıkı denetim: 162 araç men edildi

CEZALAR KATLANDI

Karayolları Taşıma Kanunu'nda yapılan değişiklikle, yetki belgesi olmadan taşımacılık yapanlara 17 bin liradan 170 bin liraya kadar, biletsiz yolcu taşıyanlara ise 85 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak. Taşıma faaliyetlerini engelleyenlere yönelik cezalar 250 bin liraya kadar çıkabilecek.

Kadın trafik magandası caddeyi birbirine kattı! Şovu pahalıya patladı

TERMİNAL DIŞINDA YOLCU İNDİRME YASAKLANDI

Terminal ve ara durak dışında yolcu indirip bindiren taşımacılar, 5 bin liradan 50 bin liraya kadar para cezasına çarptırılacak. Mesleki yeterlilik belgesine sahip olmayan işletmecilere 85 bin liraya kadar ceza verilecek.

Trafik denetimlerinde 528 bin 511 araca veya sürücüye işlem yapıldı

EĞİTİM VE DENETİM ŞARTI

Ceza puanı yüksek olan şoförlerle ilgili eğitim ve iç denetim önlemleri almayan taşımacılar, 50 bin liraya kadar para cezasına hükmedilecek. Ayrıca denetim sırasında gerekli bilgi ve belgeleri ibraz etmeyenlere de 30 bin liraya kadar ceza kesilecek.

KANUN 6 AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Torba Yasa'daki trafik düzenlemeleri, kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasından itibaren 6 ay sonra yürürlüğe girecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ise cezaların uygulanması ve denetimler için gerekli yönetmeliği hazırlayacak.

Bu düzenlemeler, trafik güvenliği ve taşımacılık sisteminin daha etkin bir şekilde yönetilmesini amaçlıyor.