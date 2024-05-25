Trafikte yeni dönem. Sürücüler dikkat son tarih açıklandı

Düzenleme: Kaynak: AA
Trafikte yeni dönem. Sürücüler dikkat son tarih açıklandı

Eski tip ehliyetlerin son kullanma tarihi 31 Aralık 2024’te sona eriyor. Vatandaşların bu tarihe kadar ehliyetlerini yenilemesi gerekiyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, bu tarihe kadar yenilenmeyen eski tip sürücü belgeleri geçerliliğini yitirecek.

Vatandaşlar, ehliyet yenileme işlemi için Alo 199, e-Devlet veya https://randevu.nvi.gov.tr/ üzerinden randevu alarak ve gerekli evrakları teslim ederek başvurularını tamamlayabilecek.

Yetkililer, yeni tip sürücü belgesi almak isteyenlerin başvuru yoğunluğundan kaynaklı yaşanabilecek mağduriyetleri göz önünde bulundurması ve başvurularını yılın son aylarına bırakmamaları çağrısı yaptı.

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