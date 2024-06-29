Trafikte yeni döneme geçildi. Kural ihlalleri artık böyle ölçülecek

14 Haziran 2024'ten itibaren Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) trafik birimleri, Savunma Sanayi Başkanlığı'nın koordinasyonunda yerli ve milli kaynaklarla geliştirilen yeni nesil radar cihazlarını kullanmaya başladı. Bu cihazlar, tripod ya da araç üzerine monte edilebiliyor ve yapay zekâ sayesinde aynı yönde 4 şeritteki tüm araçların hızını tespit edebiliyor.

Yeni mobil hız tespit sistemleri, otoyollar dahil tüm karayollarında aktif olarak hız ihlali denetimlerinde kullanılıyor. Özellikle 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde tüm yollardaki radar denetimleri bu cihazlar aracılığıyla yapıldı. Bu radar sistemi, trafik polisinin yanı sıra jandarma trafik ekiplerince de kullanılıyor.

OPERATÖRE GEREK YOK

Hürriyet'in haberine göre, yeni nesil mobil radar cihazı birçok özelliği ile dikkat çekiyor. Operatöre ihtiyaç duymadan karayolunda seyreden araçların plaka ve hız verilerini okuyabilen bu cihaz, verileri EGM PolNet ağına gönderiyor.

Sistem, hız ihlali sorgularını otomatik olarak yapıyor ve ihlal tespit edildiğinde trafik ekiplerine anlık bildirim gönderiyor.

Yapay zekâ ile araç cinsini ayrım yapabilen cihaz, aynı yöndeki 4 şerit dahil tüm araçların hızlarını tespit edebiliyor. Her türlü hava koşulunda, gündüz ve gece hız tespiti yapabilen bu cihazlar, otoyollar dahil tüm karayollarında aktif olarak kullanılmaya başlandı. Bu sayede, anlık olarak kural ihlali yapan sürücülere gerekli yasal işlemler uygulanabiliyor.