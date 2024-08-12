Trafikte yeni kural. Hem trafikten men edilecek hem büyük ceza verilecek

Artık, otomobillerde standart dışı koyu renkli cam veya renkli cam filmi kullanımı durumunda 1.506 TL ceza uygulanacak. Bu önlem, gece görüşünü engelleyerek trafik güvenliğini tehlikeye atabileceği için hayata geçirildi.

TRAFİK CEZASININ AYRINTILARI

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, standart dışı koyu renkli camlar veya camlarda renkli film kullanımının neden olduğu riskler vurgulandı. Bu tür cam uygulamaları, özellikle gece sürüşlerinde görüşü önemli ölçüde kısıtlayarak güvenlik zafiyetine yol açıyor.

TRAFİKTEN MEN EDİLECEK

Yeni düzenleme, Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 63. maddesi ve Karayolları Trafik Kanunu’nun 30/1-b maddesine dayanıyor. Yönetmelik, taşıt camlarının renkli kullanılmasını ve camlara renkli film tabakası yapıştırılmasını yasaklıyor. Ceza, bu kurallara uymayan araçlar için 1.506 TL olarak belirlenmiş olup, araçlar trafik denetimlerinde kontrol edilecek ve kurallara uymayan araçlar trafikten men edilebilecek.

ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT

Araç sahiplerinin, camlarının standartlara uygun olup olmadığını düzenli olarak kontrol etmeleri önem arz ediyor. Trafik denetimlerinde, standart dışı cam veya cam filmi bulunan araçlar özel olarak incelenecek ve kurallara uymayanlara cezai işlemler uygulanacak.