Trafikte yol kavgası! D-100’de şok anlar kamerada

İstanbul Ataşehir’de iki otomobil yol verme kavgası kaza ile sonuçlandı. . Orta şeritte ilerleyen otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yan döndü ardından da hızla bariyerlere vurdu.

Olay dün akşam saatlerinde Bostancı D-100 Karayolu'nda Kadıköy istikametinde meydana geldi.İki otomobil sürücüsü seyir halindeyken yol verme nedeniyle tartışmaya başladı.

YAN DÖNDÜ BARİYERLERE VURDU

Sürücülerden biri en sağ şeride geçti. Ardından da orta şeritte ilerleyen araca yakınlaştı. Orta şeritte ilerleyen otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Orta şeritten bir anda sol şeride geçen otomobil, yan döndü ardından da hızla bariyerlere vurdu. Aynı yönde seyir halinde olan ve yaşananları kaydeden başka bir araç sol şeritte yan dönen otomobile çarptı. Kazaya neden olan sürücü hızla olay yerinden kaçarken, kaza anı araç kamerasına yansıdı.

