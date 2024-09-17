Trafikte yol verme kavgasında 4 kişi yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde, trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışma, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Sırkıntı Caddesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, otomobilde bulunan Emrah A. (33) ve kardeşi Veli A. (28) ile 34 KNR 88 plakalı motosiklette bulunan Yüksel Y. (38) ve Hasan C. (43) arasında yol verme yüzünden kavga çıktı.

Kavga sırasında, Emrah A. ve kardeşi Veli A. bıçakla yaralanırken, Yüksel Y. ve Hasan C. ise darp edildi. Yaralanan Emrah A. ve Veli A., kendi imkanlarıyla hastaneye gitmek üzere otomobilleriyle yola çıkarken, Yüksel Y. ve Hasan C. ise olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Emrah A., Adana Şehir Hastanesine sevk edilirken, diğer yaralıların Kozan Devlet Hastanesindeki tedavileri sürüyor. Kozan Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.