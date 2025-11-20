Ankara'da avukat Mete Şahin (31), eşi H.B.Ş. ile ofisinden çıkıp evine giderken trafikte tartıştığı otomobil sürücü H.Y.İ. (20) tarafından darbedildi. Şahin'in burnu kırıldı, gözaltına alınan H.Y.İ. tutuklandı.

Olay, 10 Kasım'da saat 23.30 sıralarında Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Avukat Mete Şahin, eşi H.B.Ş. ile ofisinden çıkıp evine giderken trafikte otomobil sürücüsü H.Y.İ. ile tartıştı. Kavgaya dönen olayda H.Y.İ, avukat Şahin'e kafa atıp darbettikten sonra kaçtı. Arbedede burnu kırılan Şahin, adrese çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şahin, tedavisinden sonra taburcu edilirken, sürücü hakkında şikayette bulundu. H.Y.İ., polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı ve çıkarıldığı nöbetçi mahkemede 'Kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

'ELİNDEKİ CİSİMLE VURDU, KAFA ATTI'

Avukat Mete Şahin, burnundaki kırık nedeniyle 6 ay sonra ameliyat olacağını söyledi. Yol çalışması olduğu için şerit değiştirmek zorunda kaldığını, bu sırada arkadan gelen sürücünün kornaya basarak hızla yanından geçip, ileride kırmızı ışıkta durduğunu söyleyerek, "Ben de herhangi bir tartışmaya mahal vermemek için geride durdum. Yanına yaklaşmadım. Daha sonra söz konusu şahıs aracıyla geri geri gelerek bana hakaret ve tehditlerde bulundu. Akabinde polisi arayacağımı söyledim ve beklemesini istedim. Ben hafif sağa yanaştım. Devamında önüme geçti ve araçtan inerek benim bulunduğum yere geldi. Ben araçtan en son aşamada indim, benim üzerime doğru gelince beklemesini, polisin geleceğini söyledim. Şahıs bana elindeki bir cisimle yumruk ve kafa attı. Olayın şiddetiyle burnum kırıldı. Vatandaşların gelmesiyle birlikte şahıs olay yerinden kaçtı" diye konuştu.

Mete Şahin, olay sonrası şikayetçi olduğunu söyleyerek, "Ettiği hakaretleri ve tehditleri belirttik. Eşime de darbe geldi. Elinde bir cisim bulunduğu için 'Silahla kasten yaralama' suçuna giriyor. Aynı zamanda kırık olduğu için 'Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçunu işledi bana karşı. Eşime karşı, 'Kadına karşı basit yaralama' suçunu işledi. Söz konusu yaralamalar sağlık raporlarıyla sabittir. Yani bundan sonra artık adaletin tecellisini bekliyoruz" dedi.

KARŞI ŞİKAYETTE BULUNDU

Karşı şikayette bulunan H.Y.İ. ise ifadesinde, "Aracımla giderken yanımda kız arkadaşım vardı. Trafikte aracımla seyir halindeyken Mete Şahin'in aracıyla sorun yaşandı. O birden önüme kırdı, ben de kornaya bastım. Devamında ışıklarda camını indirdi. Aramızda sözlü münakaşa başladı. Bana hakaretler etti, 'Çek sağa' dedi. Önce o sağa çekti sonra ben durdum. Arabadan inince ben de indim. Aramızda fiziksel arbede yaşandı. Mete ve eşi bana saldırdı. Biber gazı sıktılar. Ben de kendimi korumak amacıyla yumruk ve kafa atarak karşılık verdim. Elimde hiçbir cisim yoktu. Sadece çıplak elle karşılık verdim" ifadelerini kullandı.