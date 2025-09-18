Trafikte yol verme tartışması! Sürücüye yumruk atan şüpheliye gözaltı

Olay, Yenimahalle ilçesi Selçuklu Caddesi'nde meydana geldi. İki sürücü arasında yol verme meselesinden tartışma çıktı. Sürücülerden biri aracından inip, diğerine yumruk atarak kaçtı. Darbe alan sürücü bayılarak yere düştü.

Yerdeki sürücüye çevredekiler yardım etti. Olay, caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaçan sürücü ise Yenimahalle Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.