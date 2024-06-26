Trafikteki araç sayısı 30 milyona yaklaştı

Araç sayısı 30 milyona yaklaştı

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK'ten 2024 yılı Mayıs ayı motorlu taşıtlar açıklaması. Türkiye'deki toplam araç sayısıyla istatistikler ortaya çıktı. TÜİK verilerine göre trafiğe mayısta 232 bin 401 aracın kaydı yapıldı. İşte bu araçların en büyük bölümünü yüzde 47,9'lük oranla motosikletler oluşturdu. Motosikleti, yüzde 38,5 ile otomobil izledi. Üçüncü sırada ise yüzde 7,5 oranla kamyonet. Traktör sayısı ise yüzde 3,5'luk bir orana sahip oldu.

Mayıs ayında trafiğe giriş yapan araç sayısı 232 bin 401 olarak kayıtlara geçti. Bu araçların yüzde 61,5'u özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Otobüste bu rakam yüzde 38,8, otomobilde yüzde 38,2, kamyonda yüzde 31,1, minibüste yüzde 26,2, traktörde yüzde 25,7, kamyonette yüzde 25,6 ve motosiklette yüzde 4,4 artış gösterdi.

TOPLAM ARAÇ SAYISI 30 MİLYONA YAKLAŞTI

TÜİK verilerine göre trafikteki toplam araç sayısı 30 milyon sınırına dayandı. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre 232 bin 401'lik artışla trafikteki araç sayısı 29 milyon 791 bin 66 oldu. Bu taşıtların yüzde 52,5’ini otomobiller oluşturdu. Yüzde 18,6’sını motosiklet, yüzde 15,4’ünü kamyonetlerden oluştu.