Trafikteki tartışma bıçaklı teröre döndü!

Kaynak: İHA
İstanbul'da seyir halindeki bir sürücü, sağ şeritten gelip sola dönüşe geçen başka bir araçla "kör nokta" kaynaklı sürtüşme yaşadı.

İstanbul'da seyir halindeki bir sürücü, sağ şeritten gelip sola dönüşe geçen başka bir araçla "kör nokta" kaynaklı sürtüşme yaşadı. İddiaya göre, kazaya karışan sürücü araçtan inerek karşı tarafa küfürler savurdu, bıçak gösterip "Seni bulacağım, arabamı yaptıracaksın" diyerek tehdit etti. Şahıs, kaza tespit tutanağı tutulmasına izin vermeden olay yerinden uzaklaştı. O anlar, cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

Olay, Arnavutköy İlçesi'ne bağlı Boğazköy Işıkları mevkiinde gerçekleşti. İddiaya göre, hafriyat kamyonun kör noktasından önüne dönüş yapan bir araç kazaya sebebiyet verdi. Kaza sonrası aracından inen otomobil sürücüsü kamyon şoförüne bıçak çekti.

O anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedilirken, görüntülerde, tarafların kaza sonrası yol kenarında durduğu, saldırgan sürücünün elindeki bıçağı göstererek hakaret ve tehditlerde bulunduğu, ardından bölgeden ayrıldığı görülüyor.

aw515024-01.jpg

aw515024-02.jpg

