Trafikten kaçmak için ters yöne girdiler

Kaynak: İHA

TEM Otoyolu Çatalca mevkiinde yoğun trafikte yaşananlar dikkat çekti. Ortaya çıkan görüntülerde bazı araçların trafikten kaçmak için ters yöne girdiği görüldü.

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde TEM Otoyolu Çatalca istikametinde oluşan yoğun trafikten kaçmak isteyen çok sayıda sürücü, araçlarıyla ters yöne girerek kural ihlali yaptı. Yaşanan anlar yolda seyir halinde olan bir başka vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde TEM Otoyolu Çatalca istikametinde yoğun trafik oluştu. Yaşanan trafikten kaçmak isteyen çok sayıda sürücü araçlarıyla ters yöne girerek Esenyurt sapağına döndü. Yaşanan anlar, yolda seyir halinde olan bir başka vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, çok sayıda sürücünün aracıyla ters yöne dönerek Esenyurt sapağına geçmeleri görüldü.

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