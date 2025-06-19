Trafikten kaçmaya çalışan motosikletler böyle çarpıştı

Kaynak: İHA
Trafikten kaçmaya çalışan motosikletler böyle çarpıştı

Bursa’da yoğun trafikten kaçmaya çalışan 2 motosiklet kaza yaptı. Kaza anı araç içi kamerasına yansıdı.

Bursa’da seyir halindeki iki motosikletli, yoğun trafikte araçların arasından geçmeye çalıştıkları sırada birbirlerine çarptı. Kontrolden çıkan motosikletler yola savrulurken, kazaya ait anlar araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Osmangazi ilçesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, yoğun trafikten kaçmak isteyen motosikletlilerin trafik kurallarını hiçe sayarak şerit değiştirdiği ve araçların arasından ilerledikleri görüldü.

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İki motosikletlinin birbirine çarpmasıyla yere savruldukları anlar araç içi kamerasına yansırken, savrulan sürücülerin yardımına çevredekiler koştu.

aw479364-04.jpgŞans eseri ufak sıyrıklarla atlatılan kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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