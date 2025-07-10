Trafikten men edilen araçlarla ilgili önemli karar! 6 ay süresi olacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Trafikten men edilen araçlarla ilgili önemli karar! 6 ay süresi olacak

Trafikten men edilen ya da sahipsiz olarak bırakılan araçlarla ilgili yeni bir düzenlemeye gidildi.

Milli Emlak Genel Tebliği kapsamında yapılan değişiklikle, bu tür araçların satış süreci netleştirildi. Artık, trafikten men edildiği ya da buluntu tutanağı düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay içinde teslim alınmayan veya sahipleri tarafından aranmayan araçlar, Milli Emlak birimleri tarafından satışa çıkarılacak.

Daha önceki uygulamada, araçların 6. ayın ardından hızla satılması hedefleniyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte, araçlar hakkında satış işlemleri, trafik birimlerinin ilgili idareye bildirim yaptığı tarihten itibaren en geç 5 ay içinde tamamlanacak. Böylece işlemler daha net ve takvime bağlı bir biçimde yürütülecek.

ŞERHLİ ARAÇLARIN DURUMU VE BİLDİRİM SÜRECİ

Satış öncesinde, adresi tespit edilebilen araç sahiplerine satışla ilgili bilgi verilecek. Şerh, rehin, haciz gibi kayıtları bulunan araçların siciline doğrudan müdahale edilmeyecek, ancak ilgili kurumlara bilgilendirme yapılacak. Satışı tamamlanan araçlardaki tüm şerhler, yeni sahibinin adına tescil işlemiyle birlikte kaldırılacak.

BORÇLAR ESKİ SAHİBE AİT OLACAK

Araçla ilgili vergi, ceza, prim gibi borçlar ise yeni sahibine yansıtılmayacak. Bu tür yükümlülükler satış bedeli üzerinden eski sahibine ait olacak. Satın alan kişi aracı borçsuz şekilde teslim alacak.

SATIŞI GERÇEKLEŞMEYEN ARAÇLAR MKE'YE DEVREDİLECEK

Yapılan düzenlemede, iki defa ihaleye çıkarılmasına rağmen satışı gerçekleşmeyen araçlar için de bir yol haritası belirlendi. Bu araçlar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın belirleyeceği bedel karşılığında Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ’ye devredilebilecek.

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