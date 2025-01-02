Trafo onarımı sırasında 2 personelin yüzü ve kolu yandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde doğal gaz patlaması sonrasında ısınma ihtiyacının elektrikle karşılanmasından kaynaklı aşırı yüklenmeye bağlı olarak 4 gündür trafolarda yangın çıkmaya devam ediyor. İhbar üzerine trafo onarımına giden personellerden 2'si meydana gelen parlama neticesinde yaralandı.

28 Aralık Cumartesi günü Darıca'da bulunan Bayramoğlu Mahallesi Burak Reis Caddesi'ndeki Rams Park'ın inşaat alanında iş makinesinin kazı çalışması sırasında doğal gaz borusu delinmiş, bu sebeple 13 mahallenin gazı kesilmişti. Olayın ardından ilçenin birçok noktasından sızıntı ve arıza ihbarları yağmıştı. Borunun delinmesinden kısa süre sonra ise 2 farklı mahallede doğal gaz kaynaklı patlama meydana gelmiş, 14 kişi yaralanmıştı.

Gaz kesintilerinin yaşanmasından sonra ısınma ihtiyacının elektrikle karşılanmasından kaynaklı aşırı yüklenmeye bağlı olarak 4 gündür trafolarda yangın çıkmaya devam ediyor. SEDAŞ ekipleri, bu gece de ihbar üzerine Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi İstiklal Caddesi'nde trafo onarımı için bölgeye gitti. Onarım esnasında meydana gelen parlama neticesinde Mücahit D. ve Adem Y. isimli 2 personel yüzünden ve kolundan yaralandı.

Hastaneye kaldırılan 2 personeli, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ile İlçe Sağlık Müdürü Ulaş Doğan ziyaret etti. Sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen 2 personel, tedavilerinin ardından taburcu edildi.