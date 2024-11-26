Domuzları beslerken canından oldu

Düzenleme: Kaynak: Mynet
Domuzları beslerken canından oldu

Rusya'da yaşayan 17 yaşındaki Milena Shevelyova, ailesinin beslediği domuzlara bakmakla görevlendirilerek evde yalnız başına bırakılmasının ardından, domuzların yemek saatinde beslemek için ahıra girince domuzların saldırısına uğradı. Domuzlar tarafından parçalanan Shevelyova feci şekilde can verdi.

Rusya'nın Krasnoyarsk bölgesinde yaşayan 17 yaşındaki Milena Shevelyova isimli genç bir kız, ailesinin küçük çiftliğinin sorumluluğunu üstlenmesi için evde tek başına bırakılınca domuzlar tarafından parçalanarak trajik bir şekilde öldürüldü.

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17 yaşındaki Milena Shevelyova, anne ve babası şehirdeyken hayvanları beslemek için ahıra gitti. Yerel basında yer alan haberlere göre, ahırda ilk olarak dişi bir domuzun saldırısına uğradı. Dişi domuzun saldırısından sonra bilincini kaybeden Shevelyova ahırdaki diğer tüm hayvanların da saldırıya dahil olmasıyla korkunç bir şekilde öldü.

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TELEFONLA ULAŞAMAYINCA ENDİŞELENDİLER

Ebeveynleri ona telefonla ulaşamadı ve bir arkadaşlarından onu kontrol etmesini istedi. Ebeveynlerin arkadaşı çiftliğe gittiğinde 17 yaşındaki kızın cansız bedenini ahırda buldu. Bad News Telegram kanalından gelen bir haberde, Shevelyova'nın saldırı sırasında femoral arterinin yırtılması sonucunda kan kaybından öldüğü ifade edildi. Krasnoyarsk Uzhursky Bölge Savcısı derhal olay yerine gitti. Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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