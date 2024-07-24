Traktör 30 metrelik şarampole yuvarlandı: 1 ölü

Kaynak: İHA
Traktör 30 metrelik şarampole yuvarlandı: 1 ölü

Çorum'da kontrolden çıkan traktör 30 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada traktör sürücüsü hayatını kaybetti.

Çorum'un İskilip ilçesinde kontrolden çıkan traktörün devrilerek 30 metre yükseklikten uçması sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

Kaza, ilçeye bağlı Basmakçı köyünde meydana geldi. Mehmet Kılpelit (72) yönetimindeki traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu.

Kılpelit, yaklaşık 30 metre yükseklikten traktörü ile birlikte aşağı köy yoluna düştü. Kazada ağır yaralanan Kılpelit, ambulansla kaldırıldığı İskilip Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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