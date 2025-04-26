Traktör altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Traktör altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Adana'da devrilen traktörün altında kalan sürücü feci şekilde hayatını kaybetti.

Adana'da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Seyhan ilçesine bağlı Büyükçıldırım Mahallesi 3008 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Naif Batu yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

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İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde traktörün altında kalan Batu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Batu'nun cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından traktör altında çıkartıldı. Naif Batu'nun cenazesi, savcı ve polisin incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Öte yandan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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