﻿Traktör devrildi: 1'i ağır 2 yaralı

İHA
Kaza, merkeze bağlı Kalender köyünde meydana geldi. Kalender köyünden Payamlı köyüne seyir halindeki plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen briket yüklü traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada devrilen traktör altında kalan sürücü yaralanırken, yine traktörde bulunan ve ismi öğrenilemeyen kadın ise ağır yaralandı.
Haber verilmesiyle olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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