Traktör devrildi, baba öldü kızı yaralandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Traktör devrildi, baba öldü kızı yaralandı

Manavgat ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada Traktör sürücüsü traktörün altında kalarak yaşamını yitirirken, traktörde yolcu olarak bulunan kızı yaralandı.

Manavgat ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada Traktör sürücüsü traktörün altında kalarak yaşamını yitirirken, traktörde yolcu olarak bulunan kızı yaralandı.

Kaza; Beşkonak Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre zeytin toplamadan dönen Ramazan Karaca'nın kullandığı 48 PS 676 plakalı traktör Teveklibük mevkiinde orman yolunda seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedip devrildi. Kazada; traktörün altında kalan 64 yaşındaki Ramazan Karaca olay yerinde yaşamını yitirirken traktörde yolcu olarak bulunan kızı Nurgül Kaya yaralandı. 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırılan Nurgül Kaya'nın hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Traktör devrildi, baba öldü kızı yaralandı

Traktör devrildi, baba öldü kızı yaralandı

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