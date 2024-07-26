Traktör ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: İHA
Traktör ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Siirt'te traktör ile motosiklet çarpıştı. Kazada 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Traktör ve motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kooperatif Mahallesi Nihat Aykut Caddesi'nde 56 AJ 369 plakalı traktör ile 56 AAV 595 plakalı motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yalandı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yanında bulunan yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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