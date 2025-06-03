Traktör kazası denmişti: Sır gibi cinayet 4 yıl sonra çözüldü!

Düzenleme: Kaynak: DHA

Mersin’de İ.S isimli vatandaşın traktör kazasında öldüğü söylenilmişti. Jandarmanın sürdürdüğü titiz takip sonucunda cinayet 4 yıl sonra çözüldü.

Olay, 20 Aralık 2021 tarihinde Mersin Gülnar ilçesine bağlı Kuskan Mahallesi İğde mevkisinde meydana geldi. Traktör kazasında öldüğü değerlendirilen İ.S.'nin vücudunda 2 mermi yarası tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Olay Yeri İnceleme ekipleri 4 yıl boyunca süren titiz ve detaylı çalışma sonucunda, olayın kasten işlenmiş bir cinayet olduğunu tespit etti.

Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, güvenlik kamerası görüntüleri, kriminal incelemeler ve tanık ifadeleri doğrultusunda şüphelilerin D.B. ve M.B. olduğu tespit edildi. Operasyonla gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için jandarmaya götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.B. çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklanırken, M.B. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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