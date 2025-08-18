Traktör motosikletle çarpıştı: 1 ölü

Kaza, saat 11.30 sıralarında Darende ilçesine bağlı Irmaklı Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, A.G. (17) yönetimindeki motosiklet ile V.A. (69) idaresindeki traktör çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Kaldırıldığı Darende Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından ambulans helikopterle Turgut Özal Tıp Merkezi'ne nakledilen genç, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
A.G.'nin cenazesi hastanedeki işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumuna sevk edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.