Traktör motosikletle çarpıştı: 1 ölü

Kaynak: İHA
Traktör motosikletle çarpıştı: 1 ölü

Malatya'nın Darende ilçesinde traktör ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 17 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Darende ilçesine bağlı Irmaklı Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, A.G. (17) yönetimindeki motosiklet ile V.A. (69) idaresindeki traktör çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Kaldırıldığı Darende Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından ambulans helikopterle Turgut Özal Tıp Merkezi'ne nakledilen genç, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

A.G.'nin cenazesi hastanedeki işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumuna sevk edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Haberler
Traktör motosikletle çarpıştı: 1 ölü
Traktör motosikletle çarpıştı: 1 ölü
Sındırgı'da 3.7 büyüklüğünde deprem
Sındırgı'da 3.7 büyüklüğünde deprem
İspanya’da büyük çaplı orman yangınlarının sayısı 20’ye yükseldi
İspanya’da büyük çaplı orman yangınlarının sayısı 20’ye yükseldi
Cezayir'in Tebessa kentinde 5,8 büyüklüğünde deprem
Cezayir'in Tebessa kentinde 5,8 büyüklüğünde deprem
Uzmanından Chikungunya virüsü uyarısı
Uzmanından Chikungunya virüsü uyarısı