Traktör römorkuna çarpan sürücüsü feci şekilde can verdi

Kaynak: DHA
Traktör römorkuna çarpan sürücüsü feci şekilde can verdi

Konya'da, traktörün römorkuna arkadan çarpan otomobilin sürücüsü 34 yaşındaki Semih Gökhan Tan, hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Karaman-Adana çevreyolunda yaşandı. Semih Gökhan Tan'ın kullandığı 34 HOJ 672 plakalı otomobil, İbrahim Büyüktemiz'in yönetimindeki 42 BAU 67 plakalı traktörün sulama borusu yüklü römorkuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin büyük kısmı römorkun altında kalırken, sulama boruları etrafa saçıldı.

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SÜRÜCÜ YAŞAMINI YİTİRDİ, TRAKTÖR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Semih Gökhan Tan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Tan'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Adlı Tıp Kurumuna kaldırıldı. Traktör sürücüsü İbrahim Büyüktemiz ise gözaltına alındı.

ÇEVRE YOLUNA GİRİŞİNİN YASAK OLDUĞU BELİRTİLDİ

Kazanın ardından yapılan incelemelerde, traktörün çevre yoluna girmesinin akşam saatlerinde yasak olduğu ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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