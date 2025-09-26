Traktör römorkunu çalan 2 zanlıdan 1’i tutuklandı

YENİÇAĞ - Edirne / Ömer Ergin
Uzunköprü İlçe Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda, traktör römorkunu çaldığı tespit edilen şüphelilerin kimliği belirlendi.
Güvenlik kameralarının incelenmesi ve saha araştırması sonucu B.T. (25) ve Ö.B'nin (47) çiftlikteki römorku traktörün arkasına bağlayarak Kırklareli’nin Pehlivanköy ilçesine bağlı Yeşilova köyüne götürdüğü tespit edildi.
Zanlılar jandarma ekiplerince gözaltına alındı ve işlemlerinin ardından Uzunköprü Adliyesi'ne sevk edilen Ö.B. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, B.T. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak, Edirne L Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumuna teslim edildiği belirtildi.