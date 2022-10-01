Traktör samanlarla birlikte yandı

İHA'nın haberine göre, olay Batman’a bağlı Kocalar köyünde meydana geldi. Tarlada saman taşıyan bir traktör bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Alevlerin yükseldiğini fark eden çiftçiler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması neticesinde yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Maddi hasarın meydana geldiği traktörde işçilerin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi.