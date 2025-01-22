Traktör şarampole devrildi: Ölü ve yaralı var

Kaynak: İHA
Traktör şarampole devrildi: Ölü ve yaralı var

Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü hayatını kaybetti, eşi ağır yaralandı.

traktor2.jpgKaza, İznik ilçesine bağlı Hisardere Mahallesi Bayındırdibi Kösen Kaya mevki yolunda meydana geldi. Çiftçilikle uğraşan Hasan Sarı (57) idaresindeki traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybedmesiyle metrelerce yüksekten şarampole devrildi. Hasan Sarı kaza yerinde hayatını kaybetti. Yanında bulunan eşi Hatice Sarı (52) ise ağır yaralı halde İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen ekipler incelemelerin ardından cenazeyi Adli Tıp Kurumu morguna götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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