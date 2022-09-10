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Traktör tarlaya uçtu: 1 ölü, 4 yaralı

Gaziantep'te fayans döşeme işinden dönen 5 kişinin bulunduğu traktör, fıstık tarlasına uçtu. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 16:59
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Traktör tarlaya uçtu: 1 ölü, 4 yaralı

Traktör tarlaya uçtu: 1 ölü, 4 yaralı
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Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Yavuzeli ilçesine bağlı Beğendik Mahallesi'nden Gürpınar Mahallesi'ne seyir eden İmam Yılmaz idaresindeki 27 KR 644 plakalı traktör, rampa aşağıya inen yolda kontrolden çıkarak, yol kenarındaki fıstık tarlasına uçtu. Feci kazada iki kardeşten 42 yaşındaki İmam Yılmaz olay yerinde hayatını kaybederken, Ekrem Yılmaz ise ağır yaralandı. 

Kazada traktörün römorkunda bulunan 3 kişi ise tarlaya savruldu. Yaralı Ekrem Yılmaz ve tarlaya savrulan çocuklar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken, İmam Yılmaz'ın cenazesi ise savcılık incelemesinin ardından adli tıpa kaldırılacak.

İmam Yılmaz ve kardeşinin Beğendik Mahallesi'ndeki bir evin fayans döşeme işini yaptığı ve evlerine dönerken feci kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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