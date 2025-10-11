Adana’da tarihi Misis Köprüsü’nde traktörden ayrılan römorkun çarptığı yaya Halil Gönci (80), hayatını kaybetti.

Kaza, Yüreğir ilçesindeki tarihi Misis Köprüsü üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen traktöre bağlı olan römork, bilinmeyen nedenle bağlantı yerinden ayrılıp kontrolden çıktı. Savrulan römork, o sırada köprüde yürüyen Halil Gönci’ye çarptı. İhbarla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Gönci'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaza anı ise çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Köprü bir süre trafiğe kapatılırken, kazayla ilgili de soruşturma başlatıldı.