Traktörden düşen işçi feci şekilde can verdi

Kaynak: DHA
Traktörden düşen işçi feci şekilde can verdi

Karabük'te seyir halindeki traktörün ön kısmında oturduğu sırada dengesini kaybederek düşen orman işçisi Murat Cinkavuk (52) hayatını kaybetti.

Karabük'ün Yenice ilçesinde, öğle saatlerinde meydana gelen olayda, orman işçisi Murat Cinkavuk, Ş.E. idaresindeki traktörün ön tarafına oturdu.

TRAKTÖRÜN ALTINDA KALDI

Traktör seyir halindeyken, Cinkavuk dengesini kaybederek oturduğu yerden düşüp, traktörün altında kaldı.

Olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Murat Cinkavuk'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Traktör sürücüsü Ş.E. ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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