Traktörden düşen işçi feci şekilde can verdi

Karabük'ün Yenice ilçesinde, öğle saatlerinde meydana gelen olayda, orman işçisi Murat Cinkavuk, Ş.E. idaresindeki traktörün ön tarafına oturdu.

TRAKTÖRÜN ALTINDA KALDI

Traktör seyir halindeyken, Cinkavuk dengesini kaybederek oturduğu yerden düşüp, traktörün altında kaldı.

Olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Murat Cinkavuk'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Traktör sürücüsü Ş.E. ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.