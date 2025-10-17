Hatay’ın Yayladağı ilçesi Yukarıokçular Mahallesi’nde, gece yarısı saatlerinde seyir halindeki traktörün aniden devrilmesiyle korkunç bir kaza yaşandı. 55 yaşındaki Ali Bağcı’nın kullandığı araç, engebeli yolda dengesini kaybederek yan yattı. Traktörün altında kalan Bağcı, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayı fark eden köylüler, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. Kısa sürede bölgeye ulaşan jandarma, itfaiye ve ambulans ekipleri, cansız bedeni güçlükle çıkardı. Sağlık görevlileri, Bağcı’yı Yayladağı Devlet Hastanesi morguna nakletti. Jandarma, kazanın karanlık ve yol koşulları kaynaklı olduğunu belirledi.

Yayladağı, dağlık yapısıyla traktör kazalarının sık görüldüğü bir bölge; yetkililer, gece sürüşlerinde far ve ekipman denetimini artıracak