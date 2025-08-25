Traktörle kamyon çarpıştı: 9 ölü, 42 yaralı

Kaynak: AA
Traktörle kamyon çarpıştı: 9 ölü, 42 yaralı

Hindistan'da traktörle kamyonun çarpıştığı kazada 9 kişi öldü, 42 kişi yaralandı. Traktörün iki katlı römorkunda Rajasthan eyaletine hac ibadeti için gidenlerin bulunduğu belirtildi.

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde traktörle kamyonun çarpışması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi yaralandı.

India Today gazetesinin haberine göre eyalet yetkilileri, kazaya ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, eyaletin Aligarh ile Bulandshahr kentleri sınırında yerel saatle 02.10 civarında kamyonun, Rajasthan eyaletine hac ibadeti için gidenleri taşıyan traktörün römorkuna çarpması sonucu 9 kişinin öldüğü, 42 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yetkililer, traktöre takılı römorkun daha fazla yolcu taşınması amacıyla iki katlı hale getirildiğini belirtti.

Uttar Pradeş Eyalet Başbakanı Yogi Adityanath, ölenlere başsağlığı dileyerek, kazadan etkilenen kişiler ile ailelerine tazminat ödeneceğini kaydetti.

Son Haberler
Nesrin Cavadzade Bebek'te erkek arkadaşıyla objektiflere takıldı
Nesrin Cavadzade Bebek'te erkek arkadaşıyla objektiflere takıldı
Erdoğan'dan YKS açıklaması
Erdoğan'dan YKS açıklaması
Korkunç olay! Öldürüp gömdü, polise teslim olup suçunu itiraf etti
Korkunç olay! Öldürüp gömdü, polise teslim olup suçunu itiraf etti
Resmen açıkladı! Fenerbahçe'de 2. başkan adayı belli oldu
Resmen açıkladı! Fenerbahçe'de 2. başkan adayı belli oldu
Traktörle kamyon çarpıştı: 9 ölü, 42 yaralı
Traktörle kamyon çarpıştı: 9 ölü, 42 yaralı