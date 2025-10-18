Antalya’nın Serik ilçesi Akçaalan Mahallesi Sanayi mevkiinde, H.D.’nin kullandığı traktörün römorkundaki saman balyaları aniden alev aldı. Sürücü, alevlerin traktöre sıçramasını önlemek için hızlıca römorku ayırarak aracı kurtardı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Ancak saman balyaları tamamen yanarak kül oldu. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, maddi hasar oluştu. Yetkililer, yangının çıkış nedenini araştırıyor; elektrik arızası ya da sigara izmariti gibi ihtimaller üzerinde duruluyor.