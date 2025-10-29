Traktörün altına 45 yaşındaki vatandaş yaşamını yitirdi.

Olay, kırsal Bozhöyük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Sıdık Eren (45) idaresindeki traktör tarlada çamura saplandı. Eren, traktörü saplandığı yerden çıkarmaya çalıştığı sırada aracın hareket etmesiyle aracın altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Eren'in hayatını kaybettiği belirlendi. Eren'in cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.