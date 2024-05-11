Traktörün altında kalan bekçi yaşamını yitirdi

Kaynak: İHA
Traktörün altında kalan bekçi yaşamını yitirdi
Bozdoğan İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan mahalle bekçisi Aydın Bozdoğan'da tarla sürerken kullandığı traktörün devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, Dömen Mahallesi'nde gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre Bozdoğan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bekçi 27 yaşındaki Orhan Baş'ın tarlasını sürerken kendi kullandığı traktörün altında kaldı.

Orhan Baş'ın traktörün altında kaldığını fark edenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde Baş'ın çoktan hayatını kaybettiğini belirledi. Orhan Baş'ın genç yaşında aniden ölmesi ailesi mesai arkadaşları ve tüm sevenlerini yasa boğdu.

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