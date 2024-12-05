Traktörün altında kalan işçi feci şekilde can verdi

Kaynak: İHA
Traktörün altında kalan işçi feci şekilde can verdi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde zeytin işçisi feci şekilde can verdi. Traktörün römorkundan düşerek altında kaldı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Ballı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, traktör römorkunda bulunan 54 yaşındaki zeytin işçisi Yaşar Kutlu dengesini kaybederek römorktan düştü. Yaşar Kutlu römorkun tekerleri altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti. Olay yerine haber verilmesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede Yaşar Kutlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

aw344222-01.jpg

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken hayatını kaybeden zeytin işçisi Yaşar Kutlu'nun Soma'dan Akhisar'a çalışmak için geldiği öğrenildi.

Son Haberler
Eskişehir'de çalıntı motosiklet sahibine teslim edildi
Eskişehir'de çalıntı motosiklet sahibine teslim edildi
Kayseri'de korku dolu anlar! Halk otobüsü cayır cayır yandı
Kayseri'de korku dolu anlar! Halk otobüsü cayır cayır yandı
Yeniden Refah Partisi'nden Suriye çıkışı: Yanında olacağımızın...
Yeniden Refah Partisi'nden Suriye çıkışı: Yanında olacağımızın...
Sokak köpeği Fındık okulun maskotu oldu: Derslere giriyor, müdür yardımcısının odasında istirahat ediyor
Fındık okulun maskotu oldu
Batman’da iki aile arasında taşlı sopalı kavga çıktı! 3 kişi yaralandı
Batman’da iki aile arasında taşlı sopalı kavga çıktı! 3 kişi yaralandı