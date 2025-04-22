Traktöründen düşüp, tekerin altında car verdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Traktöründen düşüp, tekerin altında car verdi

Düzce'nin Yığılca ilçesinde, çamurlu yolda sarsıntı nedeniyle kullandığı traktörden düşüp tekerin altında kalan Ersin Şahan (41) hayatını kaybetti.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde, çamurlu yolda sarsıntı nedeniyle kullandığı traktörden düşüp tekerin altında kalan Ersin Şahan (41) hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Yığılca ilçesine bağlı Gökçeağaç köyünün Paşabükü mevkisinde meydana geldi. Ersin Şahan, ormanda temizlik yaparken engebeli arazide dengesini kaybedip kullandığı traktördün düştü. Şahan, daha sonra traktörün arka tekerleğinin altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin incelemesinde Şahan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şahan'ın cansız bedeni inceleme sonrası morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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