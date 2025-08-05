Trakya Birlik avans alım fiyatını açıkladı

Edirne / Ömer Ergin

Edirne’de üreticilerin beklediği ayçiçeği avans alım fiyatı Trakya Birlik tarafından açıklandı. Trakya Birlik Yönetim Kurulu, yüzde 44 yağ oranlı ayçiçeği için avans alım fiyatını ton başına 28 bin TL olarak açıkladı.

BORSADA DÜŞÜŞE GEÇTİ

Trakya Birlik’in avans alım fiyatını açıklamasının adından Edirne Ticaret Borsası’nda 30 bin TL seviyesinde işlem gören ayçiçeği bugün 29 bin TL’ye geriledi. Pazartesi günü ayçiçeği alım fiyatı 29 bin 850 TL’yi görmüştü.

Fiyatın düşüklüğünden yakınan Uzunköprü'nün önde gelen çiftçilerinden Kadir Güldüren Sosyal medyadan yaptığı açıklamasında

OLMADI TRAKYA BİRLİK !

"Sen kimlesin kimden yanasın. Bu aldığınız kararlar ayçiçek üreticisini, Trakya Birlik ortaklarını tamamen bitirip pert etme doğrultusunda olmuştur. Trakya Birlik ortakları olarak teşekkür etmiyoruz, hayırlı olsun demiyoruz. Aldığınız bu kararlar tarife kontenjanını, matematik hesaplarını ve coşmak isteyen serbest piyasayı da bertaraf etmiştir. Sonuç tüm Trakya Birlik ortakları ve ayçiçeği üreticileri olarak şu lanetli 44 baz alınan rakamı önceki yıllara göre 40 baz randıman olarak değiştirilmesini acil eylem planı olarak arz ve talep ediyoruz. Aksi halde dikkate alınmaz ise yolunuz açık olsun." dedi.