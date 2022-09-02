Trakya için kuvvetli yağış uyarısı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya için yağış uyarısında bulundu.

Yağışın, yarın öğle saatlerinden sonra etkili olmasının beklendiği belirtildi.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, Trakya’da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ’ın kuzey ilçelerinde (Hayrabolu, Malkara, Muratlı, Çorlu, Saray, Kapaklı, Ergene) yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.

Ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.