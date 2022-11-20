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Trakya Üniversitesi personel alacak

Trakya Üniversitesi, bünyesine Tekniker, Teknisyen, Büro Personeli ve Destek Personeli olarak istihdam etmek üzere 8 personel alacak. Son başvuru tarihi 5 Aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar - 11:46
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Trakya Üniversitesi personel alacak

Trakya Üniversitesi personel alacak
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Devlet Personel Alımı web sitesindeki ilana göre; Resmi Gazete’de yayınlanan ilana göre Trakya Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 4 unvanda 8 devlet personeli alınacaktır. Adaylar ikamet şartı ve KPSS taban puan olmadan, KPSS puan sıralamasına göre yazılı/sözlü sınav yapılmadan işe alınacaktır. Başvuru şartları ve detaylar haberimizde yer almaktadır.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Adaylar başvurularını 5 Aralık 2022 tarihine kadar istenen belgelerle birlikte Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen yapacaklardır.

TEKNİKER KADROSU (1 kişi) İÇİN ARANAN NİTELİKLER

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi veya Elektrik Elektronik programı önlisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az 1 yıl çalışmış olmak.

TEKNİSYEN KADROSU (2 kişi) İÇİN ARANAN NİTELİKLER

Meslek Liselerinin Torna Tesviye, Makine Teknoloji veya Makine ve Tasarım Teknolojisi, Makine veya Elektrik bölümlerinin herhangi birinden veya Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Elektrik-Elektronik Teknolojisi mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az 1 yıl çalışmış olmak.

BÜRO PERSONELİ İÇİN (1 kişi) ARANAN NİTELİKLER 

Ekonomi, İktisat, İşletme, Maliye, Maliye-Muhasebe, Matematik veya İstatistik lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak.

DESTEK PERSONELİ İÇİN (1 kişi) ARANAN NİTELİKLER

Lise mezunu olmak, 35 yaşından gün almamış, Görevini yapmaya engel herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak.

Önlisans ve Lisans mezunları için 2022 KPSS sınavına girmiş ve ilgili puan türünden puan almış olmak, Lise mezunları için 2020 KPSS sınavına girmiş ve ilgili puan türünden puan almış olmak.

 

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