Trakya ve doğusu için ‘kuvvetli yağış’ uyarısı! Gece yarısından sonra...

Düzenleme: Kaynak: DHA
Trakya ve doğusu için ‘kuvvetli yağış’ uyarısı! Gece yarısından sonra...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bu geceden itibaren Trakya ve doğusu için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, bu gece yarısından sonra Trakya ve doğusu için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; beklenen sağanak yağışların, Trakya ve bölgenin doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova), Tekirdağ, Edirne'nin güneyi (Havsa, Uzunköprü, Meriç, İpsala, Keşan ve Enez), Kırklareli'nin güney ve doğusu (Demirköy, Pınarhisar, Vize, Lüleburgaz, Babaeski, Pehlivanköy) yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Zamanla Kırklareli'nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Trakya ve doğusu için ‘kuvvetli yağış’ uyarısı! Gece yarısından sonra...

Trakya ve doğusu için ‘kuvvetli yağış’ uyarısı! Gece yarısından sonra...

Trakya ve doğusu için ‘kuvvetli yağış’ uyarısı! Gece yarısından sonra...

Trakya ve doğusu için ‘kuvvetli yağış’ uyarısı! Gece yarısından sonra...

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