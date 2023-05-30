Trakya'da kuvvetli sağanak etkili oldu

Edirne ve Tekirdağ'da kuvvetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

1/15
Trakya'da kuvvetli sağanak etkili oldu 1

Kentte gök gürültülü kuvvetli sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda kısa sürede su birikintileri oluştu.

2/15
Trakya'da kuvvetli sağanak etkili oldu 2

Özellikle Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki bazı caddelerde araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı.

3/15
Trakya'da kuvvetli sağanak etkili oldu 3

Bazı vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalışırken bazıları da iş yerlerinin girişlerinde yağmurun dinmesini bekledi.

4/15
Trakya'da kuvvetli sağanak etkili oldu 4

Hava sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü kentte sağanağın akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

5/15
Trakya'da kuvvetli sağanak etkili oldu 5

Öte yandan yağış, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde de etkili oldu.

6/15
Trakya'da kuvvetli sağanak etkili oldu 6

İlçede aniden bastıran sağanak kısa sürede bazı cadde ve sokakların suyla dolmasına neden oldu.

7/15
Trakya'da kuvvetli sağanak etkili oldu 7

(Kaynak: AA)

8/15
Trakya'da kuvvetli sağanak etkili oldu 8
9/15
Trakya'da kuvvetli sağanak etkili oldu 9
10/15
Trakya'da kuvvetli sağanak etkili oldu 10
11/15
Trakya'da kuvvetli sağanak etkili oldu 11
12/15
Trakya'da kuvvetli sağanak etkili oldu 12
13/15
Trakya'da kuvvetli sağanak etkili oldu 13
14/15
Trakya'da kuvvetli sağanak etkili oldu 14
15/15
Trakya'da kuvvetli sağanak etkili oldu 15
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Ankara sular altında kaldı
Ankara sular altında kaldı
Fırtına uçuracak sel ve dolu vuracak. Meteoroloji bölge bölge saydı. sarı alarm verdi
Fırtına uçuracak sel ve dolu vuracak. Meteoroloji bölge bölge saydı. sarı alarm verdi
Adana açıklarında Türk balıkçılara silahlı saldırı: Yaralılar var
Adana açıklarında Türk balıkçılara silahlı saldırı: Yaralılar var
Sandıkta evlilik teklifi etti. Özel pusula bastırdı
Sandıkta evlilik teklifi etti. Özel pusula bastırdı
Perilerin hepsi ona aşıktı. Nergis Suya bakınca kime aşık oldu? Nergisin Türkiye'de yaşadığı yer ortaya çıktı
Perilerin hepsi ona aşıktı. Nergis Suya bakınca kime aşık oldu? Nergisin Türkiye'de yaşadığı yer ortaya çıktı
Aman dikkat oyunuz geçersiz sayılmasın. İşte 28 Mayıs seçimleri için 5 adımda oy kullanma rehberi
Aman dikkat oyunuz geçersiz sayılmasın. İşte 28 Mayıs seçimleri için 5 adımda oy kullanma rehberi