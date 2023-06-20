Trakya'da sağanak etkili oluyor

Trakya'da gök gürültülü sağanak etkili oldu.

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Trakya'da sağanak etkili oluyor 1

Edirne'de başlayan ve daha sonra sağanağa dönüşen yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikti.

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Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalışırken bazıları da iş yerlerinin girişlerinde yağışın durmasını bekledi.

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Trakya'da sağanak etkili oluyor 3

Hava sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü kentte sağanağın gece saatlerine kadar aralıklarla süreceği tahmin ediliyor.

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Tekirdağ'ın Saray ve Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçeleri de sağanak etkisi altında.

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Trakya'da sağanak etkili oluyor 5

Bölgede aralıklı sağanağın gece saatlerine kadar sürmesi öngörülüyor.

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(Kaynak: AA)

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Trakya'da sağanak etkili oluyor 20
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