Trakya'da sis hakim! Görüş mesafesi 40 metreye düştü

Kaynak: AA
Trakya'da sis hakim! Görüş mesafesi 40 metreye düştü

Edirne ve Tekirdağ'da dün geceden bu yana süren sis sabah saatlerinde etkisini artırdı. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü.

Edirne ve Tekirdağ'da sis hayatı olumsuz etkiledi.

Edirne'de dün geceden bu yana süren sis sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü.

Trafik ekipleri, kavşaklarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri yönünde uyardı.

Selimiye Camisi başta olmak üzere kentteki birçok anıt eser, sisin etkisiyle gözden kayboldu.

Hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü kentte sisin aralıklarla etkili olması bekleniyor.

TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da sabaha karşı artan sis, kent merkezini Hayrabolu, Malkara ve Muratlı ilçelerine bağlayan kara yolunda ulaşımı olumsuz etkiledi.

Bazı bölgelerde görüş mesafesinin 50 metrenin altına düşmesi üzerine polis ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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