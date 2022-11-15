Trakya'dan İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranı yüzde 25'in altında

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi internet sitesindeki verilere göre, Kırklareli'nin Vize ilçesi sınırları içinde bulunan ve Trakya'dan İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Kazandare, Pabuçdere ile Istrancalar'da eylül ayında yüzde 50 civarında olan doluluk oranı yüzde 25'in altına düştü.

Kazandere'nin doluluk oranı yüzde 17,82'ye, Pabuçdere'nin yüzde 3,35'e Istrancalar Barajı’nın ise yüzde 23,65'e düştü.

Pubuçdere Barajı kuruma noktasına gelirken, Kazandere'nin ise büyük bölümü kurudu.

"Son yılların en düşük seviyesini gördük"

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, barajlarda son yılların en düşük seviyesinin yaşandığını söyledi.

Kuraklığın devam ettiğini ve etkisini de gösterdiğini belirten Tecer, "Bu barajlardaki su seviyelerine de yansıyor. Son yılların en düşük seviyelerini görmüş durumda özellikle bu bölgede. Tabii bunun küresel iklim değişikliğiyle doğrudan ilişkili olduğunu değerlendiriyoruz. Tarımsal alanda kullandığımız, tükettiğimiz suların miktarların düşmesinde sanayi üretiminde kuraklığın etkisini çok dramatik bir şekilde yaşayacağız. İklim değişikliğinin sonuçlarıyla yaşayacak konularla adaptasyon sağlayabilecek bir yaşam biçimine, üretim şekline dönmemiz gerekiyor. Kazandere, Pabuçdere son yıllarda en düşük seviyelerini gördü. En son 2020 yılında böyle olmuştu. Geçen yıl yağan yağışlar biraz düzeldi. Ama 2022 yılında halen kuraklık devam ediyor" diye konuştu.

İstanbul barajlarının genel doluluk oranı yüzde 36,87

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajların genel doluluk oranı ise yüzde 36,87 oldu. Barajların doluluk oranları şöyle:

Ömerli: 39,30

Darlık: 38,34

Elmalı: 40,83

Terkos: 41,45

Alibey: 19,87

Büyükçekmece: 43,62

Sazlıdere: 42,47

Istrancalar: 23,65

Kazandere: 17,82

Pabuçdere: 3,35