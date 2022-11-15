15 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Trakya'dan İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranı yüzde 25'in altında

Trakya'dan İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranı yüzde 25'in altında

İstanbul'un Trakya'dan su ihtiyacını önemli oranda karşılayan Kazandere, Pabuçdere ile Istrancalar barajlarındaki doluluk oranları yüzde 25'in altına düştü. İstanbul'un su ihtiyacının sağlandığı 10 barajın genel doluluk oranı ise yüzde 36,87'ye indi.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 16:35
Takip Et

Trakya'dan İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranı yüzde 25'in altında

Trakya'dan İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranı yüzde 25'in altında
+
Aa
-

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi internet sitesindeki verilere göre, Kırklareli'nin Vize ilçesi sınırları içinde bulunan ve Trakya'dan İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Kazandare, Pabuçdere ile Istrancalar'da eylül ayında yüzde 50 civarında olan doluluk oranı yüzde 25'in altına düştü.

Kazandere'nin doluluk oranı yüzde 17,82'ye, Pabuçdere'nin yüzde 3,35'e Istrancalar Barajı’nın ise yüzde 23,65'e düştü.

Pubuçdere Barajı kuruma noktasına gelirken, Kazandere'nin ise büyük bölümü kurudu.

"Son yılların en düşük seviyesini gördük"

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, barajlarda son yılların en düşük seviyesinin yaşandığını söyledi.

Kuraklığın devam ettiğini ve etkisini de gösterdiğini belirten Tecer, "Bu barajlardaki su seviyelerine de yansıyor. Son yılların en düşük seviyelerini görmüş durumda özellikle bu bölgede. Tabii bunun küresel iklim değişikliğiyle doğrudan ilişkili olduğunu değerlendiriyoruz. Tarımsal alanda kullandığımız, tükettiğimiz suların miktarların düşmesinde sanayi üretiminde kuraklığın etkisini çok dramatik bir şekilde yaşayacağız. İklim değişikliğinin sonuçlarıyla yaşayacak konularla adaptasyon sağlayabilecek bir yaşam biçimine, üretim şekline dönmemiz gerekiyor. Kazandere, Pabuçdere son yıllarda en düşük seviyelerini gördü. En son 2020 yılında böyle olmuştu. Geçen yıl yağan yağışlar biraz düzeldi. Ama 2022 yılında halen kuraklık devam ediyor" diye konuştu.

İstanbul barajlarının genel doluluk oranı yüzde 36,87

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajların genel doluluk oranı ise yüzde 36,87 oldu. Barajların doluluk oranları şöyle:

Ömerli: 39,30
Darlık: 38,34
Elmalı: 40,83
Terkos: 41,45
Alibey: 19,87
Büyükçekmece: 43,62
Sazlıdere: 42,47
Istrancalar: 23,65
Kazandere: 17,82
Pabuçdere: 3,35

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿E-Devlet'te yeni hizmet. Bugün itibarıyla başladı
1
﻿E-Devlet'te yeni hizmet. Bugün itibarıyla başladı
﻿E-Devlet'te yeni hizmet. Bugün itibarıyla başladı
﻿Kardeşini tabancayla vurdu 
2
﻿Kardeşini tabancayla vurdu 
﻿Kardeşini tabancayla vurdu 
﻿Twitter'da yaptıklarıyla tepki çeken Elon Musk şimdi de Haluk Levent'i üzdü
3
﻿Twitter'da yaptıklarıyla tepki çeken Elon Musk şimdi de Haluk Levent'i üzdü
﻿Twitter'da yaptıklarıyla tepki çeken Elon Musk şimdi de Haluk Levent'i üzdü
﻿Yunanistan eski Savunma Bakanı: Türkiye er ya da geç F-16 alacak
4
﻿Yunanistan eski Savunma Bakanı: Türkiye er ya da geç F-16 alacak
﻿Yunanistan eski Savunma Bakanı: Türkiye er ya da geç F-16 alacak
﻿Son çaresi sosyal medya oldu. Her gece tırlarla getirilen mültecileri ifşa etti
5
﻿Son çaresi sosyal medya oldu. Her gece tırlarla getirilen mültecileri ifşa etti
﻿Son çaresi sosyal medya oldu. Her gece tırlarla getirilen mültecileri ifşa etti
﻿Rus işbirlikçisi Kadirov'un karısına unvan
6
﻿Rus işbirlikçisi Kadirov'un karısına unvan
﻿Rus işbirlikçisi Kadirov'un karısına unvan
﻿Putin'e Herson'un ardından ikinci şok. Birleşmiş Milletler kararı gerginliği tırmandırabilir
7
﻿Putin'e Herson'un ardından ikinci şok. Birleşmiş Milletler kararı gerginliği tırmandırabilir
﻿Putin'e Herson'un ardından ikinci şok. Birleşmiş Milletler kararı gerginliği tırmandırabilir
﻿Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
﻿Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
﻿Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
﻿Adıyaman’da motosiklet ve kamyonet sürücüleri çarpıştı: 2 ağır yaralı
﻿Adıyaman’da motosiklet ve kamyonet sürücüleri çarpıştı: 2 ağır yaralı
﻿Adıyaman’da motosiklet ve kamyonet sürücüleri çarpıştı: 2 ağır yaralı
﻿O ölümcül hastalık yine hortladı
﻿O ölümcül hastalık yine hortladı
﻿O ölümcül hastalık yine hortladı
﻿İzmir İzfaş 69 işçi alacak
﻿İzmir İzfaş 69 işçi alacak
﻿İzmir İzfaş 69 işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.