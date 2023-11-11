Trakya'yı sağanak vurdu: Vatandaşlar hazırlıksız yakalandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli fırtına ve yağış uyarısında bulunduğu bölgelerden Trakya'da yer yer yağmur etkili oldu.

KAYNAK: DHA
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Trakya'yı sağanak vurdu: Vatandaşlar hazırlıksız yakalandı 1

Meteoroloji’nin uyarısının ardından bugün Trakya'da yer yer yağmur etkili oldu.

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Trakya'yı sağanak vurdu: Vatandaşlar hazırlıksız yakalandı 2

Sabah saatlerinde Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi, öğle saatlerinde de Edirne ve Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçelerinde yağış etkili oldu.

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Trakya'yı sağanak vurdu: Vatandaşlar hazırlıksız yakalandı 3

Edirne’de yağışa hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara sığındı.

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Trakya'yı sağanak vurdu: Vatandaşlar hazırlıksız yakalandı 4

Yaklaşık 15 dakika süren yağış daha sonra etkisini yitirirken, ilerleyen saatlerde etkili olacağı bildirildi.

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Trakya'yı sağanak vurdu: Vatandaşlar hazırlıksız yakalandı 5

Kırklareli merkez ve Lüleburgaz ilçesinde de yağış etkili oldu.

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Trakya'yı sağanak vurdu: Vatandaşlar hazırlıksız yakalandı 6

Kırklareli'nin düşman işgalinden kurtuluş törenleri, yağış nedeniyle kapalı spor salonuna alındı. Lüleburgaz ilçesinde de hafif dolunun ardından gelen sağanak etkili oldu.

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Trakya'yı sağanak vurdu: Vatandaşlar hazırlıksız yakalandı 7

Vatandaşlar kapalı alanlara sığınırken, bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı.

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Trakya'yı sağanak vurdu: Vatandaşlar hazırlıksız yakalandı 8

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde de sabah erken saatlerde yağmur yağışı etkili oldu.

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Trakya'yı sağanak vurdu: Vatandaşlar hazırlıksız yakalandı 9
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