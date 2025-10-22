MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden verilen bilgide, bu gece saatlerinden itibaren Edirne'nin Keşan, İpsala ve Enez ilçeleri ile Kırklareli'nin güneyindeki Babaeski, Lüleburgaz ve Pehlivanköy, ayrıca Tekirdağ'ın batısındaki Malkara, Şarköy ve Hayrabolu'da sağanak ve gök gürültülü yağışların yerel olarak yoğunlaşacağı belirtildi.

Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış sırasında şiddetli rüzgar ve ulaşımda aksaklıklar gibi risklere karşı halkı tedbirli olmaya davet etti.