Tramvay hattında ölümle burun buruna yolculuk

İstanbul’da en çok kullanılan tramvay hattı olan T1 tramvay hattında skandal görüntüler kaydedildi.
31 durağı olan T1 tramvay hattında öğlen saatlerinde okul dönemindeki iki kız çocuğunun tramvay arkasına tutunarak yaptığı son derece tehlikeli yolculuk kameralara kaydedildi.
Tramvay bir durakta yolcu almak ve indirmek için durduğu esnada daha okul çağında olan 2 kız öğrenci hızlıca tramvay durağının arkasına tutunda ve tramvay hızla seyahat ederken onlarda tramvay ile beraber hareket etti.
Ölümle burun buruna yapılan bu çok tehlikeli yolculuk o sırada tramvay ile aynı yönde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü tarafından cep telefonuna kaydedildi.
Sosyal medyada da günden olan bu yolculuk kullanıcılar arasında da çokça konuşulurken, o iki kız çocuğunun oraya hangi durakta nasıl bindikleri merak konusu oldu.