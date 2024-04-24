Tramvay hattında ölümle burun buruna yolculuk

Tramvay hattında ölümle burun buruna yolculuk
Ramazan Süzen
İstanbul’da Bağcılar-Kabataş T1 tramvay hattında iki çocuğun tramvayın arkasına tutunarak ölümle burun buruna yaptıkları tehlikeli yolculuk bir motosiklet sürücüsünün kamerasına kaydedildi.
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Tramvay hattında ölümle burun buruna yolculuk 1

İstanbul’da en çok kullanılan tramvay hattı olan T1 tramvay hattında skandal görüntüler kaydedildi.

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Tramvay hattında ölümle burun buruna yolculuk 2

31 durağı olan T1 tramvay hattında öğlen saatlerinde okul dönemindeki iki kız çocuğunun tramvay arkasına tutunarak yaptığı son derece tehlikeli yolculuk kameralara kaydedildi.

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Tramvay hattında ölümle burun buruna yolculuk 3

Tramvay bir durakta yolcu almak ve indirmek için durduğu esnada daha okul çağında olan 2 kız öğrenci hızlıca tramvay durağının arkasına tutunda ve tramvay hızla seyahat ederken onlarda tramvay ile beraber hareket etti.

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Tramvay hattında ölümle burun buruna yolculuk 4

Ölümle burun buruna yapılan bu çok tehlikeli yolculuk o sırada tramvay ile aynı yönde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü tarafından cep telefonuna kaydedildi.

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Tramvay hattında ölümle burun buruna yolculuk 5

Sosyal medyada da günden olan bu yolculuk kullanıcılar arasında da çokça konuşulurken, o iki kız çocuğunun oraya hangi durakta nasıl bindikleri merak konusu oldu.

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Tramvay hattında ölümle burun buruna yolculuk 6
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Tramvay hattında ölümle burun buruna yolculuk 7
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Tramvay hattında ölümle burun buruna yolculuk 8
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