Tramvay seferlerinde aksama. Araç yolu kapadı

İstanbul Avrupa Yakası’nda bulunan T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda, bir kara yolu aracının arıza yapması ve yolu kapatması sebebiyle, seferler Kabataş-Beyazıt ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılıyor.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı güzergahında meydana gelen kara yolu araç arızası sebebiyle yol kapanmıştır. Bu nedenle, seferlerimiz Kabataş-Beyazıt ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında gerçekleştirilmektedir" ifadesi kullanıldı.