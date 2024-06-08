Tramvay seferlerinde aksama. Araç yolu kapadı

Kaynak: AA
Tramvay seferlerinde aksama. Araç yolu kapadı

T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında bir aracın yolu kapatması nedeniyle aksamalar meydana geldi. Seferler kısa süreliğine Kabataş-Beyazıt ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında devam ediyor.

İstanbul Avrupa Yakası’nda bulunan T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda, bir kara yolu aracının arıza yapması ve yolu kapatması sebebiyle, seferler Kabataş-Beyazıt ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılıyor.

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Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı güzergahında meydana gelen kara yolu araç arızası sebebiyle yol kapanmıştır. Bu nedenle, seferlerimiz Kabataş-Beyazıt ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında gerçekleştirilmektedir" ifadesi kullanıldı.

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